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Прем’єра Нідерландів Рютте можуть призначити генсеком НАТО до літа – Bloomberg

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 січня 2024, 03:56
Прем’єра Нідерландів Рютте можуть призначити генсеком НАТО до літа – Bloomberg
Глава уряду Нідерландів Марк Рютте. Фото з Facebook

Країни, які підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду глави НАТО, працюють над тим, аби рішення про його призначення ухвалили до літа цього року.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Прихильники Рютте в НАТО прагнуть, аби процес узгодження був завершений до початку літа.

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Ці терміни можуть бути продовжені, але більшість членів Альянсу очікують, що рішення буде прийняте до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Рішення має бути одностайним серед 31 країни-члена Організації Північноатлантичного договору, і Рютте вже є фаворитом на посаду Генерального секретаря Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується в жовтні – пише Bloomberg.

Тим не менш, деякі країни Східної Європи все ще мають підтримати Рютте.

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"Роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, оскільки війна Росії з Україною може затягнутися на роки. Керівнику НАТО необхідно буде знайти баланс між уникненням будь-яких прямих наслідків або більш широкої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохоченням союзників продовжувати військову і фінансову підтримку України, оскільки громадськість починає втомлюватися від цих витрат", – зазначає видання.

Рютте завершує 13-річний термін перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів після того, як у липні уряд його країни розпався через суперечки щодо міграції. Він піде у відставку, щойно буде сформовано новий коаліційний уряд, який очолить ультраправий політик Герт Вілдерс.

Теми: НАТОНідерланди
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