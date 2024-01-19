Премьера Нидерландов Рютте могут назначить генсеком НАТО до лета – Bloomberg

Страны, которые поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, работают над тем, чтобы решение о его назначении приняли до лета этого года.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Сторонники Рютте в НАТО стремятся, чтобы процесс согласования был завершен до начала лета.

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Эти сроки могут быть продлены, но большинство членов Альянса ожидают, что решение будет принято до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Решение должно быть единодушным среди 31 страны-члена Организации Североатлантического договора, и Рютте уже является фаворитом на должность Генерального секретаря Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре – пишет Bloomberg.

Тем не менее, некоторые страны Восточной Европы все еще должны поддержать Рютте.

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"Роль генерального секретаря НАТО будет особенно важной, поскольку война России с Украиной может затянуться на годы. Руководителю НАТО необходимо будет найти баланс между избежанием каких-либо прямых последствий или более широкой эскалации между Альянсом и Россией, а также поощрением союзников продолжать военную и финансовую поддержку Украины, поскольку общественность начинает уставать от этих расходов", - отмечает издание.

Рютте завершает 13-летний срок пребывания на посту премьер-министра Нидерландов после того, как в июле правительство его страны распалось из-за споров по миграции. Он уйдет в отставку, как только будет сформировано новое коалиционное правительство, которое возглавит ультраправый политик Герт Вилдерс.