США заявили, що хусити випустили ракети по їхньому судну
Військові США повідомили, що хусити атакували американське судно Chem Ranger двома балістичними ракетами.
Джерело: Центральне командування Збройних сил США
Дослівно: "18 січня близько 21:00 за часом Сани (20:00 за Києвом – ред.) підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по судну Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США та експлуатується грецькою компанією".
Деталі: Американські військові повідомляють, що екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.
Повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, воно продовжило рух, – додають у повідомленні.
Що передувало: Американські військові заявили, що знищили протикорабельні ракети хуситів, які загрожували торговим суднам і кораблям ВМС США.
Передісторія:
- На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю.
- У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.