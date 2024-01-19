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США заявили, що хусити випустили ракети по їхньому судну

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 січня 2024, 04:22
США заявили, що хусити випустили ракети по їхньому судну
ілюстративне фото корабля vesselfinder.com

Військові США повідомили, що хусити атакували американське судно Chem Ranger двома балістичними ракетами.

Джерело: Центральне командування Збройних сил США

Дослівно: "18 січня близько 21:00 за часом Сани (20:00 за Києвом – ред.) підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по судну Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США та експлуатується грецькою компанією".

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Деталі: Американські військові повідомляють, що екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.

Повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, воно продовжило рух, – додають у повідомленні.

Що передувало: Американські військові заявили, що знищили протикорабельні ракети хуситів, які загрожували торговим суднам і кораблям ВМС США.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. 
  • У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.

Теми: СШАЄмен війна
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