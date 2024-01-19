США заявили, что хуситы выпустили ракеты по их судну

Военные США сообщили, что хуситы атаковали американское судно Chem Ranger двумя баллистическими ракетами.

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США

Дословно: "18 января около 21:00 по времени Саны (20:00 по Киеву - ред.) поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger, которое ходит под флагом Маршалловых островов, принадлежит США и эксплуатируется греческой компанией".

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Детали: Американские военные сообщают, что экипаж наблюдал, как ракеты упали в воду вблизи судна.

Сообщений о ранениях или повреждениях судна не поступало, оно продолжило движение, - добавляют в сообщении.

Что предшествовало: Американские военные заявили, что уничтожили противокорабельные ракеты хуситов, которые угрожали торговым судам и кораблям ВМС США.

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