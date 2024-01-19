Внаслідок українських ударів в окупованому Севастополі затонув корвет класу "Тарантул" – аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на зібрані дані вказують на те, що у грудні внаслідок українських ударів в окупованому Севастополі був затоплений російський корвет класу "Тарантул".

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається: українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул" поблизу Севастополя.

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фото з телеграм-каналу Атеш

Українська партизанська група "Атеш", що базується в Криму, повідомила 18 січня, що виявила затонулий корвет класу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя, а супутникові знімки з координатами, надані партизанами, підтверджують, що корвет затонув між 28 і 31 грудня 2023 року.

Російські та кримські окупаційні чиновники стверджували, що російські війська відбили удари українських повітряних і морських безпілотників по Севастополю 28 і 30 грудня 2023 року.

На думку аналітиків, це підтвердження раніше неврахованого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж досі стверджували відкриті джерела.

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Експерти також нагадують: українські сили раніше провели успішну ударну кампанію проти об'єктів Чорноморського флоту Росії влітку 2023 року, що змусило російські війська відвести кораблі від своєї головної бази в окупованому Севастополі.