Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок українських ударів в окупованому Севастополі затонув корвет класу "Тарантул" – аналітики

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 січня 2024, 06:44
Внаслідок українських ударів в окупованому Севастополі затонув корвет класу Тарантул – аналітики
ілюстративне фото корабля, Атеш

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на зібрані дані вказують на те, що у грудні внаслідок українських ударів в окупованому Севастополі був затоплений російський корвет класу "Тарантул".

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається: українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул" поблизу Севастополя.

Реклама:
 
фото з телеграм-каналу Атеш

Українська партизанська група "Атеш", що базується в Криму, повідомила 18 січня, що виявила затонулий корвет класу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя, а супутникові знімки з координатами, надані партизанами, підтверджують, що корвет затонув між 28 і 31 грудня 2023 року.

Російські та кримські окупаційні чиновники стверджували, що російські війська відбили удари українських повітряних і морських безпілотників по Севастополю 28 і 30 грудня 2023 року.

На думку аналітиків, це підтвердження раніше неврахованого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж досі стверджували відкриті джерела.

ВІДЕО ДНЯ

Експерти також нагадують: українські сили раніше провели успішну ударну кампанію проти об'єктів Чорноморського флоту Росії влітку 2023 року, що змусило російські війська відвести кораблі від своєї головної бази в окупованому Севастополі.

Теми: Кримокупаціяфлотбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

Усі новини...
Крим
Окупанти заявили, що частина Криму без світла через аварію на Балаклавській ТЕС
В Євпаторійському районі Криму були вибухи, над Севастопольською бухтою – дим
У телемарафоні показали карту Росії з анексованим Кримом, канал "Ми Україна" визнав провину
Останні новини
23:44
доповнено, фотоРосіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
23:28
Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
22:58
фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"
22:16
The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років
22:01
У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом
21:28
фото"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
21:15
У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму
20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
20:38
РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати РФ обладнання для оборонки
20:35
оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: