В результате украинских ударов в оккупированном Севастополе затонул корвет класса "Тарантул" – аналитики

Аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на собранные данные указывают на то, что в декабре в результате украинских ударов в оккупированном Севастополе был затоплен российский корвет класса "Тарантул".

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается: украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет класса "Тарантул" вблизи Севастополя.

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фото из телеграм-канала Атеш

Украинская партизанская группа "Атеш", базирующаяся в Крыму, сообщила 18 января, что обнаружила затонувший корвет класса "Тарантул" в Графской бухте Севастополя, а спутниковые снимки с координатами, предоставленные партизанами, подтверждают, что корвет затонул между 28 и 31 декабря 2023 года.

Российские и крымские оккупационные чиновники утверждали, что российские войска отразили удары украинских воздушных и морских беспилотников по Севастополю 28 и 30 декабря 2023 года.

По мнению аналитиков, это подтверждение ранее неучтенного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем до сих пор утверждали открытые источники.

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Эксперты также напоминают: украинские силы ранее провели успешную ударную кампанию против объектов Черноморского флота России летом 2023 года, что заставило российские войска отвести корабли от своей главной базы в оккупированном Севастополе.