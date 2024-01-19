За минулу добу на фронті відбулося 127 бойових зіткнень – зведення

Протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 2 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисниками відбито 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку захисниками відбито 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атаки ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.