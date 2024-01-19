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За минувшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 19 января 2024, 06:56
За минувшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений – сводка
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений, больше всего – на Авдеевском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 2 ракетных и 81 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиационным ударам подверглись: Волчанск, Николаевка, Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитниками отражено 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 15 атак врага у Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника неподалеку Богдановки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак.

На Шахтерском направлении защитниками отражено 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 5 атак врага западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

Темы: войнаГенштаб
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