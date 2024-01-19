Росіяни посилили пошуки партизанського руху на сході України − ЦНС

Росіяни посилюють перевірки населення на тимчасово окупованому сході України, щоб протидіяти партизанському руху.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "За інформацією українського підпілля, ворог намагається посилити контррозвідувальний режим, а саме збільшити кількість так званих мобільних груп, які матимуть завдання вибірково перевіряти місцеве населення".

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Деталі: Повідомляється, що окупати перевіряють, чи в людей паспорт України, прописка, дивляться, чи є смартфони або будь-яка інша техніка, яка може передавати повідомлення Силам оборони України.

Таким чином росіяни намагаються виявити будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на ТОТ, дії яких часто призводять до локальних поразок російсько-окупаційних військ, як на фронті, так і у тилу окупантів.

ЦНС закликає місцеве населення допомагати Силам оборони України пришвидшувати деокупацію регіонів і передавати інформацію про пересування або розташування російських окупантів.