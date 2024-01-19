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Россияне усилили поиски партизанского движения на востоке Украины − ЦНС

Пятница, 19 января 2024, 07:35
Россияне усилили поиски партизанского движения на востоке Украины − ЦНС
Иллюстрация с сайта ЦНС

Россияне усиливают проверки населения на временно оккупированном востоке Украины, чтобы противодействовать партизанскому движению.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "По информации украинского подполья, враг пытается усилить контрразведывательный режим, а именно увеличить количество так называемых мобильных групп, которые будут иметь задачу выборочно проверять местное население".

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Детали: Сообщается, что оккупанты проверяют, есть ли у людей паспорт Украины, прописка, смотрят, есть ли смартфоны или любая другая техника, которая может передавать сообщения Силам обороны Украины.

Таким образом россияне пытаются выявить любую оперативную информацию о деятельности представителей движения сопротивления на ВОТ, действия которых часто приводят к локальным поражениям российско-оккупационных войск, как на фронте, так и в тылу оккупантов.

ЦНС призывает местное население помогать Силам обороны Украины ускорять деоккупацию регионов и передавать информацию о передвижении или расположении российских захватчиков.

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Темы: Росcияоккупацияпартизаны
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