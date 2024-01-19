Кулеба поговорив про захоплених у Сомалі українців зі своїм африканським колегою
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що обговорив ситуацію з захопленими в Сомалі українцями зі своїм африканським колегою − виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Сомалі Алі Омаром.
Джерело: Кулеба у мережі Х (Twitter)
Пряма мова Кулеби: "Розмовляв з в.о. міністра закордонних справ Сомалі Алі Омаром щодо ситуації з українськими громадянами, захопленими в Сомалі, та шляхів її вирішення".
Деталі: Він додав, що сторони також домовилися про підписання меморандуму про встановлення дипломатичних відносин.
"Коли це станеться, не залишиться жодної африканської країни, з якою Україна не встановила б дипломатичних відносин", − заявив Кулеба.
Крім того, сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці між Україною та Африканським Союзом.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що антиурядові сили Сомалі захопили гелікоптер місії ООН, який зазнав аварії, з 4 українцями та 5 іноземцями на борту. МЗС зазначало, що імена захоплених встановлені, а ситуація перебуває під особливим контролем.