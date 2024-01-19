Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба поговорив про захоплених у Сомалі українців зі своїм африканським колегою

Ірина БалачукП'ятниця, 19 січня 2024, 07:53
Кулеба поговорив про захоплених у Сомалі українців зі своїм африканським колегою
Фото з сайту МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що обговорив ситуацію з захопленими в Сомалі українцями зі своїм африканським колегою − виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Сомалі Алі Омаром.

Джерело: Кулеба у мережі Х (Twitter)

Пряма мова Кулеби: "Розмовляв з в.о. міністра закордонних справ Сомалі Алі Омаром щодо ситуації з українськими громадянами, захопленими в Сомалі, та шляхів її вирішення".

Реклама:

Деталі: Він додав, що сторони також домовилися про підписання меморандуму про встановлення дипломатичних відносин.

"Коли це станеться, не залишиться жодної африканської країни, з якою Україна не встановила б дипломатичних відносин", − заявив Кулеба.

Крім того, сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці між Україною та Африканським Союзом.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що антиурядові сили Сомалі захопили гелікоптер місії ООН, який зазнав аварії, з 4 українцями та 5 іноземцями на борту. МЗС зазначало, що імена захоплених встановлені, а ситуація перебуває під особливим контролем.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Україна працює над організацією розмови Зеленського і Сі Цзіньпіна – Кулеба
Кулеба: Путін буде вести війни, доки не помре. Який сенс у переговорах?
Кулеба: "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами"
Останні новини
23:44
доповнено, фотоРосіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
23:28
Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
22:58
фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"
22:16
The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років
22:01
У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом
21:28
фото"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
21:15
У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму
20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
20:38
РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати РФ обладнання для оборонки
20:35
оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: