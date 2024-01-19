Кулеба поговорил о захваченных в Сомали украинцах со своим африканским коллегой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой − исполняющим обязанности министра иностранных дел Сомали Али Омаром.

Источник: Кулеба в сети Х (Twitter)

Прямая речь Кулебы: "Разговаривал с и.о. министра иностранных дел Сомали Али Омаром о ситуации с украинскими гражданами, захваченными в Сомали, и путях ее решения".

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Детали: Он добавил, что стороны также договорились о подписании меморандума об установлении дипломатических отношений.

"Когда это произойдет, не останется ни одной африканской страны, с которой Украина не установила бы дипломатических отношений", − заявил Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили пути углубления сотрудничества между Украиной и Африканским Союзом.

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