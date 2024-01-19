Кулеба поговорил о захваченных в Сомали украинцах со своим африканским коллегой
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой − исполняющим обязанности министра иностранных дел Сомали Али Омаром.
Источник: Кулеба в сети Х (Twitter)
Прямая речь Кулебы: "Разговаривал с и.о. министра иностранных дел Сомали Али Омаром о ситуации с украинскими гражданами, захваченными в Сомали, и путях ее решения".
Детали: Он добавил, что стороны также договорились о подписании меморандума об установлении дипломатических отношений.
"Когда это произойдет, не останется ни одной африканской страны, с которой Украина не установила бы дипломатических отношений", − заявил Кулеба.
Кроме того, стороны обсудили пути углубления сотрудничества между Украиной и Африканским Союзом.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что антиправительственные силы Сомали захватили потерпевший крушение вертолет миссии ООН с 4 украинцами и 5 иностранцами на борту. МИД отмечало, что имена захваченных установлены, а ситуация находится под особым контролем.