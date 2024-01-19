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ЗСУ знищили 920 окупантів, 20 танків і 19 артсистем за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 19 січня 2024, 08:17
ЗСУ знищили 920 окупантів, 20 танків і 19 артсистем за добу
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 920 солдатів, 35 бойових броньованих машин та 20 танків − такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 374 520 (+920) осіб,
  • танків − 6 167 (+20) од,
  • бойових броньованих машин − 11 445 (+35) од,
  • артилерійських систем − 8 854 (+19) од,
  • РСЗВ − 966 (+0) од,
  • засобів ППО − 654 (+1) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 929 (+4) од,
  • крилатих ракет − 1 818 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 831 (+37) од,
  • спеціальної техніки − 1 384 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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