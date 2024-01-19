ЗСУ знищили 920 окупантів, 20 танків і 19 артсистем за добу
П'ятниця, 19 січня 2024, 08:17
Мінус 920 солдатів, 35 бойових броньованих машин та 20 танків − такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 374 520 (+920) осіб,
- танків − 6 167 (+20) од,
- бойових броньованих машин − 11 445 (+35) од,
- артилерійських систем − 8 854 (+19) од,
- РСЗВ − 966 (+0) од,
- засобів ППО − 654 (+1) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 929 (+4) од,
- крилатих ракет − 1 818 (+0) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 831 (+37) од,
- спеціальної техніки − 1 384 (+4) од.
Дані уточнюються.