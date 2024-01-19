ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 20 танков и 19 артсистем за сутки

Минус 920 солдат, 35 боевых бронированных машин и 20 танков − таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 374 520 (+920) человек,

танков − 6 167 (+20) ед,

боевых бронированных машин − 11 445 (+35) ед,

артиллерийских систем − 8 854 (+19) ед,

РСЗО − 966 (+0) ед,

средств ПВО − 654 (+1) ед,

самолетов − 331 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 929 (+4) ед,

крылатых ракет − 1 818 (+0) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 11 831 (+37) ед,

специальной техники − 1 384 (+4) ед.

Данные уточняются.