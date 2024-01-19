ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 20 танков и 19 артсистем за сутки
Пятница, 19 января 2024, 08:17
Минус 920 солдат, 35 боевых бронированных машин и 20 танков − таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 374 520 (+920) человек,
- танков − 6 167 (+20) ед,
- боевых бронированных машин − 11 445 (+35) ед,
- артиллерийских систем − 8 854 (+19) ед,
- РСЗО − 966 (+0) ед,
- средств ПВО − 654 (+1) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 929 (+4) ед,
- крылатых ракет − 1 818 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 831 (+37) ед,
- специальной техники − 1 384 (+4) ед.
Данные уточняются.