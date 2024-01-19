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ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 20 танков и 19 артсистем за сутки

Ирина БалачукПятница, 19 января 2024, 08:17
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 20 танков и 19 артсистем за сутки
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 920 солдат, 35 боевых бронированных машин и 20 танков − таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 374 520 (+920) человек,
  • танков − 6 167 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 445 (+35) ед,
  • артиллерийских систем − 8 854 (+19) ед,
  • РСЗО − 966 (+0) ед,
  • средств ПВО − 654 (+1) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 929 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 1 818 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 831 (+37) ед,
  • специальной техники − 1 384 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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