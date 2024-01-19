Через війну зросла кількість випадків сказу тварин на Харківщині
П'ятниця, 19 січня 2024, 09:48
Влада вирішила посилити протиепізоотичні заходи у Харківській області, оскільки через війну було неможливо вакцинувати тварин від сказу у 2022 році.
Джерело: Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Харківській ОВА
Деталі: За даними влади, у 2023 році в регіоні зафіксовано 117 спалахів сказу тварин.
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Майже 70% з них виявлено на деокупованих територіях або в зонах, де велися активні бойові дії. Зокрема в Ізюмському та Чугуївському районах області.
Дослівно: "Така ситуація пов’язана з неможливістю проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин і контроль їхньої популяції в попередньому 2022 році".