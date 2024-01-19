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Из-за войны возросло количество случаев бешенства животных на Харьковщине

Роман ПетренкоПятница, 19 января 2024, 09:48
Из-за войны возросло количество случаев бешенства животных на Харьковщине
фото: freepik

Власти решили усилить противоэпизоотические мероприятия в Харьковской области, поскольку из-за войны было невозможно вакцинировать животных от бешенства в 2022 году.

Источник: Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Харьковской ОГА

Детали: По данным властей, в 2023 году в регионе зафиксировано 117 вспышек бешенства животных.

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Почти 70% из них выявлено на деоккупированных территориях или в зонах, где велись активные боевые действия. В частности в Изюмском и Чугуевском районах области.

Дословно: "Такая ситуация связана с невозможностью проведения пероральной вакцинации диких плотоядных животных и контроль их популяции в предыдущем 2022 году".

Темы: Харьковская областьвойнаоккупация
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