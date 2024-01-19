Румуни зняли блокаду з одного пункту на кордоні з Україною
П'ятниця, 19 січня 2024, 10:18
Румунська сторона 19 січня розблокувала рух українських вантажівок у пункті пропуску "Вікову де Сус" - "Красноїльськ".
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування руху вантажних автомобілів перед пунктом пропуску "Вікову де Сус", що навпроти українського пункту пропуску "Красноїльськ".
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Наразі пропуск всіх категорій транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі".
Деталі: Прикордонники нагадали, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.