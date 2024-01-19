Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыны сняли блокаду с одного пункта на границе с Украиной

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 10:18
Румыны сняли блокаду с одного пункта на границе с Украиной
фото ГПСУ

Румынская сторона 19 января разблокировала движение украинских грузовиков в пункте пропуска "Викову де Сус" - "Красноильск".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "От пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокирования движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска "Викову де Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск".

Реклама:

Сейчас пропуск всех категорий транспортных средств осуществляется в обычном режиме".

Детали: Пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Темы: РумынияблокадаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
Румыния
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной
Последние новости
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
20:35
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы
Все новости...
Реклама: