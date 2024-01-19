Румыны сняли блокаду с одного пункта на границе с Украиной

Румынская сторона 19 января разблокировала движение украинских грузовиков в пункте пропуска "Викову де Сус" - "Красноильск".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "От пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокирования движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска "Викову де Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск".

Реклама:

Сейчас пропуск всех категорий транспортных средств осуществляется в обычном режиме".

Детали: Пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.