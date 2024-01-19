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Тенісистка Костюк вперше в кар'єрі потрапила в 1/8 Australian Open

Ірина БалачукП'ятниця, 19 січня 2024, 11:51
Тенісистка Костюк вперше в кар'єрі потрапила в 1/8 Australian Open
Марта Костюк. Фото з Facebook Федерації тенісу України

21-річна українська тенісистка Марта Костюк встановила особистий рекорд на Australian Open − вперше в кар'єрі вона вийшла до 1/8 фіналу цього турніру.

Джерело: Суспільне. Спорт

Деталі: Повідомляється, що це сталося за підсумками матчу проти "нейтральної" росіянки Еліни Аванесян. Матч тривав 2,5 години. Костюк програла у першому сеті 2:6, друга і третя партії були за українкою − з однаковим рахунком 6:4.

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Костюк стала першою українкою саме на турнірі 2024 року, яка пробилася у четверте коло.

За матч в українки 49 активно виграних м'ячів та 67 невимушених помилок. У її суперниці – 20 і 46 відповідно.

За вихід до чвертьфіналу Костюк зіграє проти переможниці матчу між бразилійкою Хаддад Майя та "нейтральною" Марією Тімофєєвою.

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Водночас українська тенісистка Леся Цуренко завершила виступи на Australian Open-2024, зазнавши розгромної поразки. У третьому колі турніру вона поступилась другій ракетці світу Аріні Сабалєнці.

Виступи на Australian Open-2024 продовжують три українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Марта Костюк.

Світоліна та Ястремська зіграють у третьому колі.

Australian Open триватиме до 28 січня.  

Теми: спортУкраїна
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