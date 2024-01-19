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Теннисистка Костюк впервые в карьере попала в 1/8 Australian Open

Ирина БалачукПятница, 19 января 2024, 11:51
Теннисистка Костюк впервые в карьере попала в 1/8 Australian Open
Марта Костюк. Фото из Facebook Федерации тенниса Украины

21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк установила личный рекорд на Australian Open − впервые в карьере она вышла в 1/8 финала этого турнира.

Источник: Общественное. Спорт

Детали: Сообщается, что это произошло по итогам матча против "нейтральной" россиянки Элины Аванесян. Матч длился 2,5 часа. Костюк проиграла в первом сете 2:6, вторая и третья партии были за украинкой − с одинаковым счетом 6:4.

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Костюк стала первой украинкой именно на турнире 2024 года, которая пробилась в четвертый круг.

За матч у украинки 49 активно выигранных мячей и 67 невынужденных ошибок. У ее соперницы − 20 и 46 соответственно.

За выход в четвертьфинал Костюк сыграет против победительницы матча между бразильянкой Хаддад Майя и "нейтральной" Марией Тимофеевой.

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В то же время украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступления на Australian Open-2024, потерпев разгромное поражение. В третьем круге турнира она уступила второй ракетке мира Арине Сабаленко.

Выступления на Australian Open-2024 продолжают три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Свитолина и Ястремская сыграют в третьем круге.

Australian Open продлится до 28 января.

Темы: спортУкраина
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