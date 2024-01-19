Путін вимагає відшукати за кордоном майно Російської імперії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист зарубіжної нерухомості, що належить Росії, включно з періодом часів СРСР і Російської імперії.

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Згідно з документом, цим питанням займатимуться Управління справами президента і МЗС Росії.

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Виділені кошти призначені для покриття витрат, пов'язаних із "здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна".

У січні 2024 року країни Євросоюзу розпочали реалізацію пропозиції Єврокомісії про використання доходів від $300 мільярдів заморожених активів Росії в інтересах України.

У відповідь на ці дії російські офіційні особи почали погрожувати можливими судовими розглядами і обіцяли дзеркальну відповідь у разі конфіскації російських активів.

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