Путін вимагає відшукати за кордоном майно Російської імперії
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист зарубіжної нерухомості, що належить Росії, включно з періодом часів СРСР і Російської імперії.
Джерело: The Moscow Times
Деталі: Згідно з документом, цим питанням займатимуться Управління справами президента і МЗС Росії.
Виділені кошти призначені для покриття витрат, пов'язаних із "здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна".
У січні 2024 року країни Євросоюзу розпочали реалізацію пропозиції Єврокомісії про використання доходів від $300 мільярдів заморожених активів Росії в інтересах України.
У відповідь на ці дії російські офіційні особи почали погрожувати можливими судовими розглядами і обіцяли дзеркальну відповідь у разі конфіскації російських активів.
Кремль розглядає будь-які спроби конфіскації як "пряму крадіжку", заявляв прессекретар президента країни агресора Дмитро Пєсков.