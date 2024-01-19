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Путин потребовал изыскать за рубежом имущество Российской империи

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 12:36
Путин потребовал изыскать за рубежом имущество Российской империи
ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей России, включая период времен СССР и Российской империи.

Источник: The Moscow Times

Детали: Согласно документу, этим вопросом будут заниматься Управление делами президента и МИД России.

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Выделенные средства предназначены для покрытия расходов, связанных с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав и юридической защитой этого имущества".

В январе 2024 года страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов от $300 миллиардов замороженных активов России в интересах Украины.

В ответ на эти действия российские официальные лица начали грозить возможными судебными разбирательствами и обещали зеркальный ответ в случае конфискации российских активов.

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Кремль рассматривает любые попытки конфискации как "прямое воровство", заявлял пресс-секретарь президента страны агрессора Дмитрий Песков.

Темы: РосcияПутин
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