У НАТО закликають цивільних на Заході готуватися до "тотальної війни" з Росією
П'ятниця, 19 січня 2024, 12:37
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до "тотальної війни" з Росією.
Джерело: SkyNews із посиланням на заяву Бауера
Пряма мова: "Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією.
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…Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль".
Деталі: Адмірал Бауер вважає, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.
Пряма мова: "Все починається з цього (...) Усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре в наступні 20 років".
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Що передувало:
- Його попередження пролунало напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни, під час яких альянс відпрацьовує відбиття вторгнення російських військ.