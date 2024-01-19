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В НАТО призывают гражданских на Западе готовиться к "тотальной войне" с Россией

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 января 2024, 12:37
В НАТО призывают гражданских на Западе готовиться к тотальной войне с Россией
РОБ БАУЭР. ФОТО GETTY IMAGES

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к "тотальной войне" с Россией.

Источник: SkyNews со ссылкой на заявление Бауэра

Прямая речь: "Мы должны осознать, что мир не является данностью, что мы живем в мире. И именно поэтому мы (силы НАТО) готовимся к конфликту с Россией.

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...Но дискуссия гораздо шире. Речь идет также о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль".

Детали: Адмирал Бауэр считает, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале этого месяца.

Прямая речь: "Все начинается с этого (...) Осознание того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в следующие 20 лет".

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Что предшествовало:

  • Его предупреждение прозвучало накануне начала крупнейших учений НАТО со времен холодной войны, во время которых альянс отрабатывает отражение вторжения российских войск.

Темы: войнаНАТО
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