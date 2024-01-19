В НАТО призывают гражданских на Западе готовиться к "тотальной войне" с Россией
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к "тотальной войне" с Россией.
Источник: SkyNews со ссылкой на заявление Бауэра
Прямая речь: "Мы должны осознать, что мир не является данностью, что мы живем в мире. И именно поэтому мы (силы НАТО) готовимся к конфликту с Россией.
...Но дискуссия гораздо шире. Речь идет также о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль".
Детали: Адмирал Бауэр считает, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале этого месяца.
Прямая речь: "Все начинается с этого (...) Осознание того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в следующие 20 лет".
Что предшествовало:
- Его предупреждение прозвучало накануне начала крупнейших учений НАТО со времен холодной войны, во время которых альянс отрабатывает отражение вторжения российских войск.