Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про можливу агресію Росії проти країни-члена НАТО за декілька років.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Bild

Пряма мова: "Ми повинні враховувати, що (президент РФ) Владімір Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через п'ять-вісім років".

Реклама:

Більше деталей: Глава Міноборони Німеччини зазначив, що майже щодня з боку Кремля лунають погрози, зокрема нещодавно – на адресу країн Балтії.

Пісторіус вже висунув ідею модифікованої обов'язкової військової служби, щодо якої очікує пропозицій від свого відомства до квітня. За його словами, він також готовий до того, щоб відкрити доступ до збройних сил для солдатів, які не мають німецького громадянства.

"Ми не будемо першими збройними силами в Європі, які це зроблять", – сказав міністр, додавши, що в країні є люди, які живуть у ФРН у другому чи третьому поколінні, але ще не мають німецького громадянства.

ВІДЕО ДНЯ

На його думку, наявних сьогодні грошей вже недостатньо для гарантування безпеки країни, тому висловився за реформування так званого "боргового гальма" з міркувань безпеки.

Пряма мова: "З борговим гальмом" у такому вигляді ми не пройдемо крізь ці кризи неушкодженими. Ми повинні швидко зміцнити нашу обороноздатність у світлі нагальності ситуації, що склалася".

Що передувало: