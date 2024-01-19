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Писториус назвал возможным нападение России на НАТО через 5-8 лет

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 12:50
Писториус назвал возможным нападение России на НАТО через 5-8 лет
БОРИС ПИСТОРИУС, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной агрессии России против страны-члена НАТО через несколько лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Прямая речь: "Мы должны учитывать, что (президент РФ) Владимир Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет".

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Глава Минобороны Германии отметил, что почти ежедневно со стороны Кремля звучат угрозы, в частности недавно – в адрес стран Балтии.

Писториус уже выдвинул идею модифицированной обязательной военной службы, по которой ожидает предложений от своего ведомства до апреля. По его словам, он также готов к тому, чтобы открыть доступ в вооруженные силы для солдат, не имеющих немецкого гражданства.

"Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые это сделают", – сказал министр, добавив, что в стране есть люди, которые живут в ФРГ во втором или третьем поколении, но еще не имеют немецкого гражданства.

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По его мнению, имеющихся сегодня денег уже недостаточно для обеспечения безопасности страны, поэтому высказался за реформирование так называемого "долгового тормоза" из соображений безопасности.

Прямая речь: "С "долговым тормозом" в таком виде мы не пройдем сквозь эти кризисы невредимыми. Мы должны быстро укрепить нашу обороноспособность в свете неотложности сложившейся ситуации".

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что НАТО в феврале организует крупнейшие военные маневры с конца холодной войны, их цель – сдерживание России.
  • Напомним, издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО. В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.
  • Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием.

Темы: НАТОРосcиявойна
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