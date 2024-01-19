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Автобус з українцями перекинувся у Польщі: троє людей у лікарні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 13:20
Автобус з українцями перекинувся у Польщі: троє людей у лікарні
Фото KMP Biała Podlaska

Автобус із громадянами України зазнав аварії у Люблінському воєводстві Польщі пізно ввечері 18 січня, троє людей госпіталізовані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Автобусом подорожували 26 осіб, за кермом був 63-річний водій. Аварія сталася поблизу кордону з Україною – в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812.

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За попередніми висновками поліції, на повороті автобус занесло, після чого він проломив обмежувальний бар’єр на узбіччі і перекинувся на правий бік, вдарившись у дерево.  

Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка.

Інших пасажирів тимчасово прихистили у Вішніце, поки їх не забере інший автобус. 

ВІДЕО ДНЯ

Перевірка засвідчила, що водій був тверезим. Поліція припускає, що він їхав швидше, ніж мало бути за складних умов на дорозі. 

Передісторія:

Теми: Польщаукраїнціаварія
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