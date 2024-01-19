Автобус з українцями перекинувся у Польщі: троє людей у лікарні
Автобус із громадянами України зазнав аварії у Люблінському воєводстві Польщі пізно ввечері 18 січня, троє людей госпіталізовані.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: Автобусом подорожували 26 осіб, за кермом був 63-річний водій. Аварія сталася поблизу кордону з Україною – в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812.
За попередніми висновками поліції, на повороті автобус занесло, після чого він проломив обмежувальний бар’єр на узбіччі і перекинувся на правий бік, вдарившись у дерево.
Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка.
Інших пасажирів тимчасово прихистили у Вішніце, поки їх не забере інший автобус.
Перевірка засвідчила, що водій був тверезим. Поліція припускає, що він їхав швидше, ніж мало бути за складних умов на дорозі.
Передісторія:
- Минулого тижня одна людина загинула і троє отримали травми внаслідок зіткнення пасажирського потяга та вантажівки на залізничному переїзді у Великопольському воєводстві.
- У давнішій ДТП у Польщі 31 грудня загинули троє українців.