Автобус з українцями перекинувся у Польщі: троє людей у лікарні

Автобус із громадянами України зазнав аварії у Люблінському воєводстві Польщі пізно ввечері 18 січня, троє людей госпіталізовані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Автобусом подорожували 26 осіб, за кермом був 63-річний водій. Аварія сталася поблизу кордону з Україною – в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812.

Реклама:

За попередніми висновками поліції, на повороті автобус занесло, після чого він проломив обмежувальний бар’єр на узбіччі і перекинувся на правий бік, вдарившись у дерево.

Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка.

Інших пасажирів тимчасово прихистили у Вішніце, поки їх не забере інший автобус.

ВІДЕО ДНЯ

Перевірка засвідчила, що водій був тверезим. Поліція припускає, що він їхав швидше, ніж мало бути за складних умов на дорозі.

Передісторія: