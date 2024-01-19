Автобус с украинцами перевернулся в Польше: три человека в больнице
Автобус с гражданами Украины потерпел аварию в Люблинском воеводстве Польши поздно вечером 18 января, три человека госпитализированы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Автобусом путешествовали 26 человек, за рулем был 63-летний водитель. Авария произошла вблизи границы с Украиной − в районе населенного пункта Вишнице на региональной дороге №812.
По предварительным выводам полиции, на повороте автобус занесло, после чего он проломил ограничительный барьер на обочине и перевернулся на правый бок, ударившись об дерево.
После аварии трех пассажиров госпитализировали, среди них 80-летняя женщина.
Других пассажиров временно приютили в Вишнице, пока их не заберет другой автобус.
Проверка показала, что водитель был трезвым. Полиция предполагает, что он ехал быстрее, чем должно было быть при сложных условиях на дороге.
Предыстория:
- На прошлой неделе один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в Великопольском воеводстве.
- В другом ДТП в Польше 31 декабря погибли трое украинцев.