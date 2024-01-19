Автобус с украинцами перевернулся в Польше: три человека в больнице

Автобус с гражданами Украины потерпел аварию в Люблинском воеводстве Польши поздно вечером 18 января, три человека госпитализированы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Автобусом путешествовали 26 человек, за рулем был 63-летний водитель. Авария произошла вблизи границы с Украиной − в районе населенного пункта Вишнице на региональной дороге №812.

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По предварительным выводам полиции, на повороте автобус занесло, после чего он проломил ограничительный барьер на обочине и перевернулся на правый бок, ударившись об дерево.

После аварии трех пассажиров госпитализировали, среди них 80-летняя женщина.

Других пассажиров временно приютили в Вишнице, пока их не заберет другой автобус.

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Проверка показала, что водитель был трезвым. Полиция предполагает, что он ехал быстрее, чем должно было быть при сложных условиях на дороге.

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