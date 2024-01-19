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Росія намагатиметься використати вибори в Європі проти України - США

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 13:33
Росія намагатиметься використати вибори в Європі проти України - США
Фото: Getty images

Керівник офісу з питань дезінформації Державного департаменту США Джеймі Рубін заявив, що Сполучені Штати вважають, що Росія буде проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону".

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Деталі: За його словами, Росія, а також Китай, працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

Він не назвав конкретні країни, які викликають у нього занепокоєння, але сказав, що головні загрози цього року були в Європі, яка від початку об'єдналася у протистоянні російському вторгненню в Україну в 2022 році та надала Києву військову та іншу допомогу.

"Росія сподівається, що вибори цього року можуть змінити ситуацію в Європі, в якій є чудова коаліція та дисциплінована опозиція до її війни (в Україні)", – сказав Рубін.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Росія нарощує зусилля з підриву французької підтримки Києва, її пропагандистські зусилля є частиною війни проти України.
  • Раніше Держдеп заявив, що Росія фінансує тривалу, добре оплачувану дезінформаційну кампанію, зокрема проти України в Латинській Америці.
  • Перед цим США оприлюднили звіт американської розвідки, надісланий до понад 100 країн, в якому йдеться про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри громадськості в чесність демократичних виборів у всьому світі.

Теми: ЄСвибориРосіяУкраїна
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