Росія намагатиметься використати вибори в Європі проти України - США

Керівник офісу з питань дезінформації Державного департаменту США Джеймі Рубін заявив, що Сполучені Штати вважають, що Росія буде проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону".

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Деталі: За його словами, Росія, а також Китай, працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

Він не назвав конкретні країни, які викликають у нього занепокоєння, але сказав, що головні загрози цього року були в Європі, яка від початку об'єдналася у протистоянні російському вторгненню в Україну в 2022 році та надала Києву військову та іншу допомогу.

"Росія сподівається, що вибори цього року можуть змінити ситуацію в Європі, в якій є чудова коаліція та дисциплінована опозиція до її війни (в Україні)", – сказав Рубін.

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