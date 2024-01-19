Россия будет пытаться РФ использовать выборы в Европе против Украины - США

Руководитель офиса по вопросам дезинформации Государственного департамента США Джейми Рубин заявил, что Соединенные Штаты считают, что Россия будет проводить информационные операции, направленные на то, чтобы перед выборами в разных странах Европы настроить общественное мнение против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "Мы считаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время этого избирательного сезона".

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Детали: По его словам, Россия, а также Китай, работают по всему миру, чтобы выдать государственную пропаганду за независимую журналистику, скрывая ее настоящий источник.

Он не назвал конкретные страны, которые вызывают у него беспокойство, но сказал, что главные угрозы в этом году были в Европе, которая изначально объединилась в противостоянии российскому вторжению в Украину в 2022 году и предоставила Киеву военную и другую помощь.

"Россия надеется, что выборы в этом году могут изменить ситуацию в Европе, в которой есть отличная коалиция и дисциплинированная оппозиция к ее войне (в Украине)", – сказал Рубин.

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