Россия будет пытаться РФ использовать выборы в Европе против Украины - США
Руководитель офиса по вопросам дезинформации Государственного департамента США Джейми Рубин заявил, что Соединенные Штаты считают, что Россия будет проводить информационные операции, направленные на то, чтобы перед выборами в разных странах Европы настроить общественное мнение против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Прямая речь: "Мы считаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время этого избирательного сезона".
Детали: По его словам, Россия, а также Китай, работают по всему миру, чтобы выдать государственную пропаганду за независимую журналистику, скрывая ее настоящий источник.
Он не назвал конкретные страны, которые вызывают у него беспокойство, но сказал, что главные угрозы в этом году были в Европе, которая изначально объединилась в противостоянии российскому вторжению в Украину в 2022 году и предоставила Киеву военную и другую помощь.
"Россия надеется, что выборы в этом году могут изменить ситуацию в Европе, в которой есть отличная коалиция и дисциплинированная оппозиция к ее войне (в Украине)", – сказал Рубин.
Что предшествовало:
- Недавно СМИ сообщали, что Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева, ее пропагандистские усилия являются частью войны против Украины.
- Ранее Госдеп заявил, что Россия финансирует длительную, хорошо оплачиваемую дезинформационную кампанию, в частности против Украины в Латинской Америке.
- Перед этим США обнародовали отчет американской разведки, направленный в более 100 стран, в котором говорится о том, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общественности в честность демократических выборов во всем мире.