Британська розвідка: Росія після втрати А-50 використовує новий літак, але обережніше

Британська розвідка розповіла, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія з більшою обачністю використовує інший А-50.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 19 січня

Деталі: "17 січня 2024 року російські ВПС, схоже, розпочали експлуатацію ще одного літака А-50, але цього разу над сухопутною територією РФ поблизу Краснодарського краю, на схід від України", – йдеться в огляді.

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Розвідники пояснюють, що це свідчить про зниження готовності Росії ризикувати літаками та намагання зберегти решту А-50 на шкоду їхній загальній ефективності в Україні.

"Попри відсутність офіційної позиції РФ щодо втрати А-50, така активність демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти високоцінного об'єкта", – вказує відомство.

Якби втрата А-50 була нещасним випадком, зазначає розвідка, таке рішення навряд чи було б необхідним.

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Раніше британська розвідка повідомила, що "майже переконана" в тому, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 лежить на дні Азовського моря і це змусить російське командування обмежити зону діяльності військових літаків.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний оголосив, що ураження двох літаків стало результатом операції Повітряних сил України.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії розповіла про негативний вплив загарбницької війни РФ проти України на російську економіку.