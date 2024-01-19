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Британская разведка: Россия после потери А-50 использует новый самолет, но осторожнее

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 13:32
Британская разведка: Россия после потери А-50 использует новый самолет, но осторожнее
Фото иллюстративное

Британская разведка рассказала, что после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия с большей осмотрительностью использует другой А-50.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 19 января

Детали: "17 января 2024 года российские ВВС, похоже, начали эксплуатацию еще одного самолета А-50, но на этот раз над сухопутной территорией РФ вблизи Краснодарского края, к востоку от Украины", - говорится в обзоре.

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Разведчики объясняют, что это свидетельствует о снижении готовности России рисковать самолетами и попытке сохранить остальные А-50 в ущерб их общей эффективности в Украине.

"Несмотря на отсутствие официальной позиции РФ по потере А-50, такая активность демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против высокоценного объекта", – указывает ведомство.

Если бы потеря А-50 была несчастным случаем, отмечает разведка, такое решение вряд ли было бы необходимым.

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Ранее британская разведка сообщила, что "почти убеждена" в том, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 лежит на дне Азовского моря, и это заставит российское командование ограничить зону деятельности военных самолетов.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный объявил, что поражение двух самолетов стало результатом операции Воздушных сил Украины.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии рассказывала, что успехи России в Авдеевке ограничены, а цена за них – значительная.

Темы: РосcияВеликобритания
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