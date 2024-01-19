ССО знищили дивізіон артилерії ворога за 10 днів

Сили спецоперацій звітують про знищення дивізіону артилерійських засобів російських окупантів на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Сили спеціальних операцій продовжують завдавати вогневих уражень по противнику на Південному напрямку.

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За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок професійних дій операторів спецпризначення ворог втратив: гаубиці Д-30, танк та БТРи

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На відео – фрагменти роботи Сил спецоперацій.