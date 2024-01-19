ССО уничтожили дивизион артиллерии врага за 10 дней
Пятница, 19 января 2024, 13:38
Силы спецопераций отчитываются об уничтожении дивизиона артиллерийских средств российских оккупантов на Южном направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Силы специальных операций продолжают наносить огневые поражения по противнику на Южном направлении.
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За 10 дней работы одна из групп ударных БпАК 73-го морского центра ССО уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники".
Детали: Сообщается, что в результате профессиональных действий операторов спецназначения враг потерял: гаубицы Д-30, танк и БТРы
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На видео - фрагменты работы Сил спецопераций.