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ССО уничтожили дивизион артиллерии врага за 10 дней

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 13:38
ССО уничтожили дивизион артиллерии врага за 10 дней
иллюстративное фото ССО

Силы спецопераций отчитываются об уничтожении дивизиона артиллерийских средств российских оккупантов на Южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Силы специальных операций продолжают наносить огневые поражения по противнику на Южном направлении.

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За 10 дней работы одна из групп ударных БпАК 73-го морского центра ССО уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники".

Детали: Сообщается, что в результате профессиональных действий операторов спецназначения враг потерял: гаубицы Д-30, танк и БТРы

ВИДЕО ДНЯ

На видео - фрагменты работы Сил спецопераций.

Темы: ССОвойна
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