Вражають недоступні локації: в Міноборони пояснили важливість ракет Taurus для ЗСУ

Отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових, заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Джерело: Іван Гаврилюк в інтерв’ю Tagesspiegel, цитує "Європейська правда"

Деталі: Заступника міністра оборони запитали, чи Київ вже втрачає сподівання на отримання Taurus після того, як пропозиція не знайшла підтримки у Бундестазі.

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"Попри негативний результат голосування у Бундестазі я сподіваюся, що ми отримаємо усю необхідну підтримку – включно з Taurus", – відповів він.

Гаврилюк зазначив, що ці ракети стали би вагомим доповненням до озброєння, наданого у рамках так званої "коаліції ППО" для України, у якій лідерську роль відіграють Німеччина і Франція.

Пряма мова: "Ці ракети здатні вражати недоступні місця розташування літаків противника, ракетні комплекси та склади боєприпасів. Також у неї більша дальність, аніж в інших ракет, які ми вже отримали, і вона стійка до впливів засобів радіоелектронної боротьби".

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Деталі: На питання про те, чи отримання цих ракет переломило б ситуацію на полі бою на користь України, заступник міністра оборони відповів, що настільки вирішального ефекту це не дасть.

Пряма мова: "Taurus допомогли би нашим військовим на полі бою, і допомогли би Повітряним силам захищати цивільну інфраструктуру. Аел про перелом у війні говорити поки рано".

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