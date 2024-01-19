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Поражают недоступные локации: в Минобороны объяснили важность ракет Taurus для ВСУ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 14:15
Поражают недоступные локации: в Минобороны объяснили важность ракет Taurus для ВСУ
Ракета Taurus, иллюстративное фото Getty Images

Получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Источник: Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel, цитирует "Европейская правда"

Детали: Заместителя министра обороны спросили, теряет ли уже Киев надежду на получение Taurus после того, как предложение не нашло поддержки в Бундестаге.

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"Несмотря на негативный результат голосования в Бундестаге я надеюсь, что мы получим всю необходимую поддержку – включая Taurus", – ответил он.

Гаврилюк отметил, что эти ракеты стали бы весомым дополнением к вооружению, предоставленному в рамках так называемой "коалиции ПВО" для Украины, в которой лидерскую роль играют Германия и Франция.

Прямая речь: "Эти ракеты способны поражать недоступные места расположения самолетов противника, ракетные комплексы и склады боеприпасов. Также у нее большая дальность, чем у других ракет, которые мы уже получили, и она устойчива к воздействиям средств радиоэлектронной борьбы".

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Детали: На вопрос о том, переломило ли бы получение этих ракет ситуацию на поле боя в пользу Украины, заместитель министра обороны ответил, что столь решающего эффекта это не даст. 

Прямая речь: "Taurus помогли бы нашим военным на поле боя, и помогли бы Воздушным силам защищать гражданскую инфраструктуру. Но о переломе в войне говорить пока рано".

Предыстория: 

  • 17 января Бундестаг отклонил предложение оппозиционного альянса ХДС/ХСС о поставках немецких крылатых ракет Taurus Украине.
  • Даже если большинство Бундестага проголосовало бы за поставки Taurus, решающее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности, за Федеральным советом безопасности.
  • В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.

Темы: оружиеГерманияпомощь Украиневойна
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