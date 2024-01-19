Британці випробували лазерну зброю для повітряних цілей: DragonFire влучає в монету

Уряд Великої Британії заявив про перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей, вона може "посилити Збройні сили країни з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів".

Джерело: повідомлення британського уряду, цитує "Європейська правда"

Деталі: Система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire вперше у Великій Британії здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні у Шотландії.

Реклама:

Уряд заявив, що дальність дії зброї DragonFire засекречена, але це "зброя прямої видимості і може вражати будь-яку видиму ціль". Там назвали це "вдосконаленим військовим лазером майбутнього".

У британському уряді додали, що лазерна зброя "може похвалитися точковою точністю", еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.

Дослівно: "Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка потрапляє в ціль.

ВІДЕО ДНЯ

Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл".

DragonFire is an advanced military laser, being developed by @dstlmod and 🇬🇧 industry.



The laser-directed energy weapon engages targets at the speed of light, using an intense beam of energy to cut through objects, leading to structural failure.



👉 https://t.co/LmQcE9EPrg pic.twitter.com/IZRjSFxpAV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2024

Деталі: Британську програму DragonFire очолює Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) від імені Міністерства оборони Великої Британії, яка співпрацює зі своїми промисловими партнерами – компаніями MBDA, Leonardo і QinetiQ.

"Цей тип передового озброєння має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат", – заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Виконавчий директор DSTL Пол Холлінсхед сказав: "Ці випробування дозволили нам зробити величезний крок вперед у реалізації потенційних можливостей і розумінні загроз, які несе в собі зброя зі спрямованою енергією. Завдяки нашим багаторічним знанням, навичкам і оперативному досвіду, досвід DSTL має вирішальне значення для допомоги збройним силам у підготовці до майбутнього".

Лазерна установка DragonFire від британської Лабораторії оборонної науки і технологій (Dstl) Уряд Великої Британії

Озброєння DragonFire є результатом спільних інвестицій у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів між Міністерством оборони і промисловістю.

Контекст: Держави світу беруть участь у перегонах за розробку лазерної зброї, достатньо потужної, щоб плавити сталь.

Китай у серпні 2023 року заявив, що знайшов спосіб створити лазерну зброю, яка може стріляти нескінченно довго. Якщо це правда, то це дасть країні першість у розвитку технології.

У грудні військово-повітряні та військово-морські сили США попросили компанії Raytheon спроєктувати, побудувати та випробувати системи, які "підпалюватимуть" електронні компоненти противника за допомогою енергетичних вибухів.

Перед цим президент США Джо Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році.