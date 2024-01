Британці випробували лазерну зброю для повітряних цілей: DragonFire влучає в монету

Уряд Великої Британії заявив про перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей, вона може "посилити Збройні сили країни з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів".

Джерело: повідомлення британського уряду, цитує "Європейська правда"

Деталі: Система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire вперше у Великій Британії здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні у Шотландії.

Уряд заявив, що дальність дії зброї DragonFire засекречена, але це "зброя прямої видимості і може вражати будь-яку видиму ціль". Там назвали це "вдосконаленим військовим лазером майбутнього".

У британському уряді додали, що лазерна зброя "може похвалитися точковою точністю", еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.

Дослівно: "Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка потрапляє в ціль.

Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл".

DragonFire is an advanced military laser, being developed by @dstlmod and 🇬🇧 industry.



The laser-directed energy weapon engages targets at the speed of light, using an intense beam of energy to cut through objects, leading to structural failure.



👉 https://t.co/LmQcE9EPrg pic.twitter.com/IZRjSFxpAV