Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британцы испытали лазерное оружие для воздушных целей: DragonFire попадает в монету

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 15:06
Британцы испытали лазерное оружие для воздушных целей: DragonFire попадает в монету
Лазерное оружие DragonFire, фото британского правительства - gov.uk

Правительство Великобритании заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей, она может "усилить Вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от дорогостоящих боеприпасов".

Источник: сообщение британского правительства, цитирует "Европейская правда"

Детали: Система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые в Великобритании осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне в Шотландии.

Реклама:

Правительство заявило, что дальность действия оружия DragonFire засекречена, но это "оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель". Там назвали это "усовершенствованным военным лазером будущего".

В британском правительстве добавили, что лазерное оружие "может похвалиться точечной точностью", эквивалентной попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.

Дословно: "Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или к более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель.

ВИДЕО ДНЯ

Выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа. Поэтому он имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой определенным задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел".

Детали: Британскую программу DragonFire возглавляет Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании, которая сотрудничает со своими промышленными партнерами – компаниями MBDA, Leonardo и QinetiQ.

"Этот тип передового вооружения имеет потенциал революционизировать поле боя, уменьшая зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снижая риск сопутствующих потерь", – заявил министр обороны Грант Шаппс.

Исполнительный директор DSTL Пол Холлинсхед сказал: "Эти испытания позволили нам сделать огромный шаг вперед в реализации потенциальных возможностей и понимании угроз, которые несет в себе оружие с направленной энергией. Благодаря нашим многолетним знаниям, навыкам и оперативному опыту, опыт DSTL имеет решающее значение для помощи вооруженным силам в подготовке к будущему".

Лазерная установка DragonFire от британской Лаборатории оборонной науки и технологий (Dstl)
Лазерная установка DragonFire от британской Лаборатории оборонной науки и технологий (Dstl)
Правительство Великобритании

Вооружение DragonFire является результатом совместных инвестиций в размере 100 миллионов фунтов стерлингов между Министерством обороны и промышленностью.

Контекст: Государства мира участвуют в гонке за разработку лазерного оружия, достаточно мощного, чтобы плавить сталь.

Китай в августе 2023 года заявил, что нашел способ создать лазерное оружие, которое может стрелять бесконечно долго. Если это правда, то это даст стране первенство в развитии технологии.

В декабре военно-воздушные и военно-морские силы США попросили компании Raytheon спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов.

Перед этим президент США Джо Байден подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает рекордные 886 миллиардов на оборонные нужды в 2024-м фискальном году.

Темы: Великобританияоружиетехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
Великобритания
Британская разведка: Россия после потери А-50 использует новый самолет, но осторожнее
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
Последние новости
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
20:35
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы
Все новости...
Реклама: