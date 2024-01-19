Британцы испытали лазерное оружие для воздушных целей: DragonFire попадает в монету

Правительство Великобритании заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей, она может "усилить Вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от дорогостоящих боеприпасов".

Источник: сообщение британского правительства, цитирует "Европейская правда"

Детали: Система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые в Великобритании осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне в Шотландии.

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Правительство заявило, что дальность действия оружия DragonFire засекречена, но это "оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель". Там назвали это "усовершенствованным военным лазером будущего".

В британском правительстве добавили, что лазерное оружие "может похвалиться точечной точностью", эквивалентной попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.

Дословно: "Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или к более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель.

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Выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа. Поэтому он имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой определенным задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел".

DragonFire is an advanced military laser, being developed by @dstlmod and 🇬🇧 industry.



The laser-directed energy weapon engages targets at the speed of light, using an intense beam of energy to cut through objects, leading to structural failure.



👉 https://t.co/LmQcE9EPrg pic.twitter.com/IZRjSFxpAV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2024

Детали: Британскую программу DragonFire возглавляет Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании, которая сотрудничает со своими промышленными партнерами – компаниями MBDA, Leonardo и QinetiQ.

"Этот тип передового вооружения имеет потенциал революционизировать поле боя, уменьшая зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снижая риск сопутствующих потерь", – заявил министр обороны Грант Шаппс.

Исполнительный директор DSTL Пол Холлинсхед сказал: "Эти испытания позволили нам сделать огромный шаг вперед в реализации потенциальных возможностей и понимании угроз, которые несет в себе оружие с направленной энергией. Благодаря нашим многолетним знаниям, навыкам и оперативному опыту, опыт DSTL имеет решающее значение для помощи вооруженным силам в подготовке к будущему".

Лазерная установка DragonFire от британской Лаборатории оборонной науки и технологий (Dstl) Правительство Великобритании

Вооружение DragonFire является результатом совместных инвестиций в размере 100 миллионов фунтов стерлингов между Министерством обороны и промышленностью.

Контекст: Государства мира участвуют в гонке за разработку лазерного оружия, достаточно мощного, чтобы плавить сталь.

Китай в августе 2023 года заявил, что нашел способ создать лазерное оружие, которое может стрелять бесконечно долго. Если это правда, то это даст стране первенство в развитии технологии.

В декабре военно-воздушные и военно-морские силы США попросили компании Raytheon спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов.

Перед этим президент США Джо Байден подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает рекордные 886 миллиардов на оборонные нужды в 2024-м фискальном году.