Британцы испытали лазерное оружие для воздушных целей: DragonFire попадает в монету

Правительство Великобритании заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей, она может "усилить Вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от дорогостоящих боеприпасов".

Источник: сообщение британского правительства, цитирует "Европейская правда"

Детали: Система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые в Великобритании осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне в Шотландии.

Правительство заявило, что дальность действия оружия DragonFire засекречена, но это "оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель". Там назвали это "усовершенствованным военным лазером будущего".

В британском правительстве добавили, что лазерное оружие "может похвалиться точечной точностью", эквивалентной попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.

Дословно: "Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или к более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель.

Выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа. Поэтому он имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой определенным задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел".

