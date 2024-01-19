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Росіяни скинули вибухівку на комунальників та обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загибла

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 січня 2024, 15:27
Росіяни скинули вибухівку на комунальників та обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загибла
Фото з телеграму Прокудіна

Російські військові скинули з дрона вибухівку на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" у Херсоні, а також обстріляли житлові будинки, через що одна людина загинула та ще одна дістала поранення.

Джерело: очільник Херсонської РВА Роман Мрочко, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Херсон під обстрілом! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега. У Дніпровському районі міста чути вибухи".

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Оновлено: Мрочко повідомив, що у передмісті Херсона на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" ХМР росіяни скинули з дрона вибухівку.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено аварійно-ремонтний автомобіль комунального підприємства. За попередніми даними, поранених серед працівників немає. Інформація уточнюється.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни також вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

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Мрочко підтвердив, що під час цього обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок, де виявили тіло жінки.

Теми: Херсонвибухобстріл
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