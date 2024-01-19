Россияне сбросили взрывчатку на коммунальщиков и обстреляли жилые дома в Херсоне: есть погибшая

Российские военные сбросили с дрона взрывчатку на аварийную бригаду КП "Херсонский водоканал" в Херсоне, а также обстреляли жилые дома, из-за чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Источник: глава Херсонского РВА Роман Мрочко

Прямая речь: "Херсон под обстрелом! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. В Днепровском районе города слышны взрывы".

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Обновлено: Мрочко сообщил, что в пригороде Херсона на аварийную бригаду КП "Херсонский водоканал" ХГС россияне сбросили с дрона взрывчатку.

По его словам, в результате вражеской атаки поврежден аварийно-ремонтный автомобиль коммунального предприятия. По предварительным данным, раненых среди работников нет. Информация уточняется.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне также ударили по жилым домам в Днепровском районе Херсона. Из-за обстрела в собственной квартире погибла 50-летняя женщина. Также осколочные ранения получил 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

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Мрочко подтвердил, что во время этого обстрела был поврежден четырехэтажный дом, где обнаружили тело женщины.