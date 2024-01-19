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У російському Челябінську на великій площі палає ТРЦ

Олександр ШумілінП'ятниця, 19 січня 2024, 15:45
У російському Челябінську на великій площі палає ТРЦ
Фото: 74.RU

У російському місті Челябінськ в центрі виникла масштабна пожежа на території торгово-розважального комплексу "Європа-Азія".

Джерело: російське пропагандистське агентсво "РИА Новости"

Деталі: У прес-службі МНС Росії заявили, що пожежа може перекинутися на сусідні будівлі і вже триває евакуація людей із торгового центру.

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Площа загоряння становить 1 тисячу квадратних метрів, а до гасіння залучили 96 осіб і 36 одиниць техніки. Пожежі присвоїли третій ранг складності з п'яти.

Теми: пожежаРосія
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