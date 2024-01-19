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В российском Челябинске на большой площади пылает ТРЦ

Александр ШумилинПятница, 19 января 2024, 15:45
В российском Челябинске на большой площади пылает ТРЦ
Фото: 74.RU

Новый пожар: В российском Челябинске на большой площади пылает ТРК

В российском городе Челябинск в центре возник масштабный пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия".

Источник: российское пропагандистское агентсво "РИА Новости"

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Детали: В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар может перекинуться на соседние здания и уже идет эвакуация людей из торгового центра.

Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, а к тушению привлекли 96 человек и 36 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

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Темы: пожарРосcия
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