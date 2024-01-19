В российском Челябинске на большой площади пылает ТРЦ
Пятница, 19 января 2024, 15:45
Новый пожар: В российском Челябинске на большой площади пылает ТРК
В российском городе Челябинск в центре возник масштабный пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия".
Источник: российское пропагандистское агентсво "РИА Новости"
Реклама:
Детали: В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар может перекинуться на соседние здания и уже идет эвакуация людей из торгового центра.
Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, а к тушению привлекли 96 человек и 36 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.
ВИДЕО ДНЯ