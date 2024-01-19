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Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку

Олександр ШумілінП'ятниця, 19 січня 2024, 17:36
Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку
Фото: Генштаб

Українська армія переходить до активної оборони і однією із можливих причин є те, що Росія може готувати новий великий наступ влітку 2024 року.  

Джерело: Financial Times

Деталі: У матеріалі вказується, що Україна перейшла до тактики "активної оборони", що нещодавно ще раз підтвердив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський, заявивши, що цілями української армії залишається утримання позицій і виснаження ворога.

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Автори публікації наводять припущення співробітників служб безпеки України, що "Росія може планувати широкомасштабний наступ вже влітку".

Дослівно: "Його (наступу – ред.) метою буде захоплення решти чотирьох областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, - які, за словами Путіна, були анексовані у вересні 2022 року. Крім того, за словами чиновників, не виключена ще одна спроба захоплення Харкова чи навіть Києва.

У нещодавно розсекреченій оцінці американської розвідки, з якою ознайомилася FT у грудні, також зазначається, що кінцева мета Путіна в Україні - завоювати країну і підкорити її народ - залишається незмінною".

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Деталі: Автори наголошують, що залишається питанням, чи зможе Росія досягнути таких цілей. "Чи досягнуть росіяни успіху - це вже інше питання. Буданов (Кирило – керівник Головного управління розвідки Міноборони України) не впевнений, що його вороги зможуть виробити стільки снарядів і військ, скільки вони втрачають, навіть за підтримки Північної Кореї. До того ж, українці довели, що вміють захищати свою територію", - сказано у тексті.

Теми: війнаРосія
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