Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Financial Times: Украина в активной обороне, а Россия может готовить новое большое наступление летом

Александр ШумилинПятница, 19 января 2024, 17:36
Financial Times: Украина в активной обороне, а Россия может готовить новое большое наступление летом
Фото: Генштаб

Украинская армия переходит к активной обороне и одной из возможных причин является то, что Россия может готовить новое большое наступление летом 2024 года. 

Источник: Financial Times

Детали: В материале указывается, что Украина перешла к тактике "активной обороны", что недавно еще раз подтвердил командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский, заявив, что целями украинской армии остается удержание позиций и истощение врага.

Реклама:

Авторы публикации приводят предположение сотрудников служб безопасности Украины, что "Россия может планировать широкомасштабное наступление уже летом".

Дословно: "Его (наступления - ред.) целью будет захват оставшихся четырех областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, - которые, по словам Путина, были аннексированы в сентябре 2022 года. Кроме того, по словам чиновников, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или даже Киева.

В недавно рассекреченной оценке американской разведки, с которой ознакомилась FT в декабре, также отмечается, что конечная цель Путина в Украине - завоевать страну и подчинить ее народ - остается неизменной".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Авторы отмечают, что остается вопросом, сможет ли Россия достичь таких целей. "Достигнут ли россияне успеха - это уже другой вопрос. Буданов (Кирилл - руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины) не уверен, что его враги смогут произвести столько снарядов и войск, сколько они теряют, даже при поддержке Северной Кореи. К тому же, украинцы доказали, что умеют защищать свою территорию", - сказано в тексте.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
война
Из-за сумасшедших руководителей РФ мир слышит, что впереди будет больше войн - Зеленский
РФ активно применяет авиацию и квадрокоптеры, проводит штурмовые действия – Генштаб
Атаки по оккупантам в Крыму продолжатся – Буданов
Последние новости
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
Все новости...
Реклама: