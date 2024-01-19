Financial Times: Украина в активной обороне, а Россия может готовить новое большое наступление летом

Украинская армия переходит к активной обороне и одной из возможных причин является то, что Россия может готовить новое большое наступление летом 2024 года.

Источник: Financial Times

Детали: В материале указывается, что Украина перешла к тактике "активной обороны", что недавно еще раз подтвердил командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский, заявив, что целями украинской армии остается удержание позиций и истощение врага.

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Авторы публикации приводят предположение сотрудников служб безопасности Украины, что "Россия может планировать широкомасштабное наступление уже летом".

Дословно: "Его (наступления - ред.) целью будет захват оставшихся четырех областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, - которые, по словам Путина, были аннексированы в сентябре 2022 года. Кроме того, по словам чиновников, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или даже Киева.

В недавно рассекреченной оценке американской разведки, с которой ознакомилась FT в декабре, также отмечается, что конечная цель Путина в Украине - завоевать страну и подчинить ее народ - остается неизменной".

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Детали: Авторы отмечают, что остается вопросом, сможет ли Россия достичь таких целей. "Достигнут ли россияне успеха - это уже другой вопрос. Буданов (Кирилл - руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины) не уверен, что его враги смогут произвести столько снарядов и войск, сколько они теряют, даже при поддержке Северной Кореи. К тому же, украинцы доказали, что умеют защищать свою территорию", - сказано в тексте.