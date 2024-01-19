Країни Балтії домовились побудувати зону оборони на кордоні Росії та Білорусі

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви за підсумками зустрічі в Ризі 18-19 січня схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Естонії

Деталі: Угода, яку підписали Ханно Певкур, Андріс Спрудс і Арвідас Анушаускас, передбачає створення в найближчі роки на кордонах трьох країн Балтії зони оборони, що складається з різних оборонних споруд, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

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Концепція оборонних споруд ґрунтується на рішенні Мадридського саміту НАТО про те, що союзники повинні бути захищені з першого метра їхньої території, та затверджених нових планів регіональної оборони.

У Міноборони Естонії додали, що споруди розміщуватимуться розосереджено "з урахуванням результатів аналізу противника та оточення, а також бойового плану підрозділів сил оборони" країни. У мирний час там не розміщуватимуться вибухові пристрої, колючий дріт та інші рухомі засоби стримування.

"Війна Росії в Україні показала, що окрім техніки, боєприпасів і живої сили, нам також потрібні об’єкти фізичного захисту на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра. Ми робимо це для того, щоб народ Естонії почувався в безпеці, але якщо виникне найменший ризик, ми швидше будемо готові до різного розвитку подій", – прокоментував Певкур.

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Окрім того, міністри оборони трьох країн Балтії підписали декларацію про наміри спільного використання реактивних систем залпового вогню HIMARS, обговорили питання підтримки України, розвитку військового потенціалу та майбутнього Вашингтонського саміту НАТО.

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