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Країни Балтії домовились побудувати зону оборони на кордоні Росії та Білорусі

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 17:51
Країни Балтії домовились побудувати зону оборони на кордоні Росії та Білорусі
Фото: Getty Images

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви за підсумками зустрічі в Ризі 18-19 січня схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Естонії

Деталі: Угода, яку підписали Ханно Певкур, Андріс Спрудс і Арвідас Анушаускас, передбачає створення в найближчі роки на кордонах трьох країн Балтії зони оборони, що складається з різних оборонних споруд, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

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Концепція оборонних споруд ґрунтується на рішенні Мадридського саміту НАТО про те, що союзники повинні бути захищені з першого метра їхньої території, та затверджених нових планів регіональної оборони.

У Міноборони Естонії додали, що споруди розміщуватимуться розосереджено "з урахуванням результатів аналізу противника та оточення, а також бойового плану підрозділів сил оборони" країни. У мирний час там не розміщуватимуться вибухові пристрої, колючий дріт та інші рухомі засоби стримування.

"Війна Росії в Україні показала, що окрім техніки, боєприпасів і живої сили, нам також потрібні об’єкти фізичного захисту на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра. Ми робимо це для того, щоб народ Естонії почувався в безпеці, але якщо виникне найменший ризик, ми швидше будемо готові до різного розвитку подій", – прокоментував Певкур.

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Окрім того, міністри оборони трьох країн Балтії підписали декларацію про наміри спільного використання реактивних систем залпового вогню HIMARS, обговорили питання підтримки України, розвитку військового потенціалу та майбутнього Вашингтонського саміту НАТО.

Що було раніше:

  • Про зміцнення кордону країн Балтії зі східними сусідами стало відомо на тлі все активніших дискусій про можливість нападу Росії на держави-члени НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що це може статись за декілька років.
  • Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас цього тижня заявила, що в Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу.

Теми: БалтіякордонРосіяБілорусь
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