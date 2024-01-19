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Страны Балтии договорились построить зону обороны на границе России и Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 17:51
Страны Балтии договорились построить зону обороны на границе России и Беларуси
Фото: Getty Images

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы по итогам встречи в Риге 18-19 января одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Эстонии

Детали: Соглашение, которое подписали Ханно Певкур, Андрис Спрудс и Арвидас Анушаускас, предусматривает создание в ближайшие годы на границах трех стран Балтии зоны обороны, состоящей из различных оборонительных сооружений, целью которых является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы.

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Концепция оборонительных сооружений основывается на решении Мадридского саммита НАТО о том, что союзники должны быть защищены с первого метра их территории, и утвержденных новых планов региональной обороны.

Концепция оборонительных сооружений основывается на решении Мадридского саммита НАТО о том, что союзники должны быть защищены с первого метра их территории, и утвержденных новых планов региональной обороны.

В Минобороны Эстонии добавили, что сооружения будут размещаться рассредоточено "с учетом результатов анализа противника и окружения, а также боевого плана подразделений сил обороны" страны. В мирное время там не будут размещаться взрывные устройства, колючая проволока и другие подвижные средства сдерживания.

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"Война России в Украине показала, что кроме техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны объекты физической защиты на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра. Мы делаем это для того, чтобы народ Эстонии чувствовал себя в безопасности, но если возникнет малейший риск, мы скорее будем готовы к различному развитию событий", – прокомментировал Певкур.

Кроме того, министры обороны трех стран Балтии подписали декларацию о намерениях совместного использования реактивных систем залпового огня HIMARS, обсудили вопросы поддержки Украины, развития военного потенциала и будущего Вашингтонского саммита НАТО.

Что предшествовало:

  • Об укреплении границы стран Балтии с восточными соседями стало известно на фоне все более активных дискуссий о возможности нападения России на государства-члены НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что это может произойти через несколько лет.
  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе заявила, что у Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе России на восточном фланге Североатлантического альянса.

Темы: БалтияграницаРосcияБеларусь
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