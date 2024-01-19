НАТО анонсував "масштабну інвестицію" в закупівлю 155-мм боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс наступного вівторка, 23 січня, підпишуть угоду про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як анонсували в Північноатлантичному Альянсі 19 січня, запланована угода є "новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди".

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Деталей угоди в НАТО не розкривають, лише анонсувавши заяви генерального секретаря й директорки Агенції Альянсу з підтримки та постачання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави, зокрема й члени НАТО, постали перед дефіцитом артилерійських боєприпасів, щоденні витрати яких обчислюються тисячами.

Згідно із західними оцінками, України використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на день. І вже в лютому минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.

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Альянс підштовхує країни-члени до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Сполучені Штати прагнуть суттєво наростити виробництво артилерійських снарядів – до 100 тисяч на місяць у 2025 році – з огляду на те, що вони швидко витрачаються в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну.