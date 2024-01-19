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НАТО анонсировал "масштабную инвестицию" в закупку 155-мм боеприпасов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 19:24
НАТО анонсировал масштабную инвестицию в закупку 155-мм боеприпасов
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО С FACEBOOK НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и снабжению Стейси Каммингс в следующий вторник, 23 января, подпишут соглашение о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как анонсировали в Североатлантическом Альянсе 19 января, запланированное соглашение является "новой масштабной инвестицией в артиллерийские снаряды".

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Деталей сделки в НАТО не раскрывают, лишь анонсировав заявления генерального секретаря и директора Агентства Альянса по поддержке и снабжению.

После полномасштабного вторжения России в Украину западные государства, в том числе и члены НАТО, столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов, ежедневные расходы которых исчисляются тысячами.

Согласно западным оценкам, Украина использует до 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в день. И уже в феврале прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.

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Альянс подталкивает страны-члены к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Соединенные Штаты стремятся существенно нарастить производство артиллерийских снарядов – до 100 тысяч в месяц в 2025 году – ввиду того, что они быстро расходуются в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: НАТОоружие
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