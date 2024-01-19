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РФ активно застосовує авіацію та квадрокоптери, проводить штурмові дії – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 січня 2024, 19:41
РФ активно застосовує авіацію та квадрокоптери, проводить штурмові дії – Генштаб
Ілюстративне фото українських військових: 121 окрема бригада територіальної оборони

За минулу добу на фронті відбулось 87 бойових зіткнень, РФ активно застосовує авіацію та квадрокоптери, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби противника".

Деталі: На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Теми: бойові діїбезпілотникивійнаГенштаб
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