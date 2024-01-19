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РФ активно применяет авиацию и квадрокоптеры, проводит штурмовые действия – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 19 января 2024, 19:41
РФ активно применяет авиацию и квадрокоптеры, проводит штурмовые действия – Генштаб
Иллюстративное фото украинских военных: 121 отдельная бригада территориальной обороны

За прошедшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений, РФ активно применяет авиацию и квадрокоптеры, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства противника".

Детали: На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак у Тернов Донецкой области и еще 15 атак вблизи Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 3 атаки в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 17 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки противник совершил 9 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Темы: боевые действиябеспилотникивойнаГенштаб
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